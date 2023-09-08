2023/09/08 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، حصيلة العمليات العسكرية المشتركة التي نفذها التحالف الدولي في العراق خلال شهر آب/أغسطس الماضي. ونشرت القيادة المركزية بيانًا أشارت فيه إلى أنّ القوات الأمريكية لم تنفذ أي عملية عسكرية بشكل منفرد خلال الشهر الماضي، فيما شاركت في 28 عملية. ووفقًا للبيان أسفرت العمليات في العراق عن مقتل 6 من عناصر […]

ظهرت المقالة القيادة الأمريكية تعلن تنفيذ 28 عملية مشتركة في العراق خلال الشهر الماضي أولاً على ايرث نيوز.