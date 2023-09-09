أجواء مرهقة ورطوبة عالية.. تعرف على طقس العراق خلال الساعات المقبلة

2023/09/09 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح الراصد الجوي صادق عطية اليوم الجمعة (8 أيلول 2023)، استمرار تأثير الرطوبة العالية على محافظتي البصرة وميسان.

وقال عطية في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تستمر الأجواء المرهقة والرطوبة العالية التي تؤثر في مناطق البصرة وجنوب وشرق ميسان الليلة".

واضاف انه "اعتبارا من ساعات هذه الليلة في ميسان واعتبارا من صباح غد السبت في البصرة، تتحول الرياح شمالية غربية وتخف معها كمية الرطوبة في الاجواء".