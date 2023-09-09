العثور على جثة رجل خمسيني قضى وحيدا داخل شقته

2023/09/09 | 00:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عثرت قوة امنية مساء يوم الجمعة، على جثة رجل قضى داخل منزله في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن بلاغا عن وجود رائحة كريهة تنبعث من داخل أحد الشقق السكنية ضمن منطقة بغداد الجديدة فتحركت قوة امنية الى المكان.

وأضاف المصدر؛ أن بعد وصول القوة الامنية وتقصي موقع انبعاث الرائحة اتضح وفاة شخص تولد 1959 مسيحي متوفي قبل عدة أيام ويعيش لوحده داخل الشقة.

واشار المصدر؛ أنه تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي.