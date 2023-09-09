رائحة كريهة تكشف عن جثة داخل شقة في بغداد الجديدة

2023/09/09 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قادت رائحة كريهة الى العثور على جثة رجل يعيش بمفرده داخل شقة في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني يوم الجمعة (8 أيلول 2023)، لـ"بغداد اليوم"، ان "معلومات وردت بوجود رائحة كريحة تنبعث من داخل احد الشقق السكنية ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وأشار الى "توجيه قوة أمنية الى المكان ليتضح وجود حالة وفاة لشخص من المكون المسيحي تولد 1959 متوفي قبل عدة أيام ويعيش لوحده في الشقة".

ولفت المصدر الى "رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي وفق اجراء اصولي".