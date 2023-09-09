2023/09/09 | 00:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دون الإسباني الشاب، لامين يامال اسمه في سجلات التاريخ، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل في التاريخ لمنتخب إسبانيا، بعدما هز شباك جورجيا في تصفيات أمم أوروبا 2024. وأقيمت مباراة جورجيا ضد إسبانيا، على ملعب “بوريس بايتشادزه دينامو أرينا”، مساء الجمعة 8 سبتمبر 2023، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الأولى في تصفيات أمم أوروبا 2024. وشارك […]

ظهرت المقالة لامين يامال يكتب التاريخ مع المنتخب الإسباني أولاً على ايرث نيوز.