"إيكاروس" يفوز بأفضل عرض بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

2023/09/09 | 01:00 - المصدر: العربي الجديد

في حفل ختام الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، اليوم الجمعة، فاز العرض المسرحي "من أجل الجنة إيكاروس" المصري بجائزة أفضل عرض، مع مكافأة قدرها 500 ألف جنيه مصري.

وحصل عرض الكونغو (مايكل فابريس) على جائزة أفضل نص مسرحي أو فكرة وقيمتها 100 ألف جنيه مصري. كما تألقت الجزائر بعرض "نوستالجيا" الذي أسهمت أسماء الشيخ في تألقه، وقدمت أداءً استثنائياً حاز على جئزة أفضل ممثلة، وتميز المخرج الجورجي جيا ديمتري بفوزه بجائزة أفضل مخرج مسرحي عن عرض "عطيل" من چورچيا.

وحصل على جائزة أفضل ممثل، وقيمتها 100 ألف جنيه، خالد رأفت، عن دور الأب في عرض "إيكاروس" من مصر.

إلى جانب هذه الجوائز، قدمت لجنة التحكيم شهادات تقدير لعروض مثل "أنتيجون" من ليتوانيا، و"ملف 12" من العراق، و"الرجل الذي أكله الورق" من مصر.

وحصد جائزة أفضل إضاءة، وقيمتها 100 ألف جنيه مصري، عباس قاسم عن العرض العراقي "ملف 12".

وختمت اللجنة التحكيمية الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بتوزيع الجوائز على الأعمال الفائزة، وذلك برئاسة سامح مهران. وفي بداية الحفل، وقف الحضور دقيقة صمت حداداً على روح الفنان التونسي لسعد المحواشي، الذي توفي بعد يومين من مشاركة عرضه المسرحي "مايراوش" في المهرجان بقسم المسابقة الرسمية، كما منح اسمه تكريماً خاصاً تسلمه المخرج التونسي منير العراقي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد واحداً من أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في عالم المسرح التجريبي. يهدف المهرجان إلى تعزيز التواصل والحوار بين مختلف المجتمعات المهتمة بالمسرح وتقديم منصة لعرض ومناقشة الأعمال التجريبية حول العالم. ويسعى أيضًا لتعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بتنوع الأعمال التجريبية وتجربتها المسرحية المبتكرة والتفكير فيها.