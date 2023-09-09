2023/09/09 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب هامشياً في ختام تعاملات جلسة الجمعة الثامن من سبتمبر أيلول مسجلة خسائر أسبوعية، وسط ترقب بيانات اقتصادية الأسبوع المقبل. وعند التسوية، ارتفع العقد الأكثر نشاطاً للذهب بأقل من 0.1% مسجلاً عند التسوية مستويات 1942.7 دولار للأونصة. وعلى أساس أسبوعي، تراجعت عقود الذهب بنحو 1.2%. وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين […]

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