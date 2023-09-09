2023/09/09 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقد المؤتمرُ الصحفيّ لمدربِ المنتخب الوطنيّ “خيسوس كاساس” والخاص بالمباراةِ النهائية لكأس ملك تايلاند 49 والتي تقام يوم غد الأحد في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت تايلاند 20:30 الرابعة والنصف بتوقيت بغداد 16:30 في ملعب الذكرى 700 في مدينة شانغماي. وأوضح كاساس في المؤتمر الصحفي: إن “الأيام كانت ضيقةً خلال البطولة، وتدريبنا يوم […]

ظهرت المقالة كاساس: إشراك لاعبين جدد في مواجهة تايلاند أمر وارد أولاً على ايرث نيوز.