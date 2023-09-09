2023/09/09 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ثقته بأن بلاده ستواجه أزمة اقتصادية كتلك التي حدثت خلال فترة الكساد الكبير 1929-1939، بسبب سياسات إدارة الرئيس جو بايدن. وقال ترامب في كلمة ألقاها في ولاية ساوث داكوتا يوم أمس: “الحقيقة تكمن في أننا ربما نتجه نحو الكساد العظيم. سابقا لم أتحدث أبدا عن ذلك، […]

ظهرت المقالة ترامب: كساد عظيم جديد ينتظر الولايات المتحدة بسبب سياسات بايدن أولاً على ايرث نيوز.