ارتفاع إنتاج أوبك+ في آب بفعل زيادة من العراق

2023/09/09 | 09:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط الخام بمقدار 120 ألف برميل يوميًا في أغسطس / اب الماضي، حيث عوضت الزيادات من العراق وإيران ونيجيريا التخفيضات الإضافية من قبل السعودية وروسيا، وبلغ متوسط إنتاج أوبك+ 40.52 مليون برميل يوميًا في الشهر، وفقًا لاخر استطلاع بلاتس أجرته S&P Global Commodity Insights.

وأشارت بلاتس في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه حتى مع الزيادة الصافية، لا يزال إنتاج المجموعة أقل بكثير من مستوياته في وقت سابق من هذا الصيف، حيث نفذت السعودية خفضًا طوعيًا قدره مليون برميل يوميًا منذ يوليو / تموز للمساعدة في تعزيز أسعار السوق.

وأظهر المسح أن إنتاج السعودية من الخام بلغ 8.95 ملايين برميل يوميا في أغسطس / آب، بانخفاض 100 ألف برميل يوميا على أساس شهري وفي أدنى مستوياته منذ مايو/ أيار 2021.

وخفضت روسيا، أكبر منتج من خارج أوبك في المجموعة، إنتاجها بمقدار 20 ألف برميل يوميا شهريا إلى 9.4 ملايين برميل يوميا في أغسطس /آب.

وتعهدت روسيا في يوليو/تموز بخفض الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنها حددت أن الأمر يتعلق بالصادرات، وليس الإنتاج.

ونما الإنتاج في العراق بمقدار 110 الاف برميل يومياً مع زيادة الاستهلاك الداخلي، في حين ارتفع الإنتاج النيجيري بمقدار 60 الف برميل يومياً، وكان الإنتاج الإيراني البالغ 2.95 مليون برميل يوميا هو الأعلى منذ نوفمبر 2018.

وعلى الجانب غير الأعضاء في أوبك، شهدت كازاخستان انخفاضًا بمقدار 50 ألف برميل يوميًا في إنتاج صيانة الحقول، بينما حافظ الحلفاء الباقون على استقرار الإنتاج، وفقًا للمسح.

ويواصل تحالف أوبك+ بشكل جماعي إنتاج أقل بكثير من حصصه، حيث بلغ إجمالي العجز 1.1 مليون برميل يوميا في أغسطس / آب، وفقا للمسح.