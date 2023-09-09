إنطلاق قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

2023/09/09 | 09:15 - المصدر: واع

متابعة – واع

انطلقت اليوم السبت، أعمال قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح القمة أن "العالم يعاني أزمة ثقة هائلة بسبب الحرب"، لافتا الى أنه "بالامكان التغلب على أزمة الثقة المتبادلة".

ودعا مودي "الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين".

وقال مودي في كلمته الافتتاحية "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية