قوة من الحشد الشعبي تنفذ عملية أمنية في الطارمية

2023/09/09 | 09:20 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تنفيذ عملية أمنية في قاطع عمليات الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأضاف البيان، أن "القوة باشرت بمشاركة الجهد الهندسي التابع إلى مديرية الهندسة العسكرية للحشد الشعبي وبالتعاون مع مديرية الدروع التابعة لهيئة الحشد الشعبي، بإجراء عملية مسح أمنية واسعة النطاق ضمن قاطع المسؤولية".