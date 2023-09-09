القيادة المركزية الأميركية: شراكتنا مع قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية مستمرة

2023/09/09 | 09:20 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، حصيلة عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي، التي نفّذتها خلال الشهر المنصرم في العراق وسوريا، مبيّنة أنها بلغت 36 عملية بالتعاون مع القوات الشريكة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا خلال الشهر المنصرم، فيما أكدت على استمرار شراكتها مع قوات الأمن العراقية وكذلك قوات سوري الديمقراطية مصممة على هزيمة التنظيم الإرهابي