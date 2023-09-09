وزارة التربية تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية

2023/09/09 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت (9 أيلول2023)، انطلاق امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "طلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية، توجهوا اليوم الى مراكزهم الامتحانية لتأدية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في عموم العراق بعد التجهيز التام من قبل الادارات المدرسية واللجان الفرعية في كل مدرسة لإنجاح العملية الامتحانية".

واكدت الوزارة "تشكيل لجان مختصة للأشراف على الامتحانات وسط متابعة وزارية دقيقة تُدير الامتحانات بإنسيابية ويسر"، مشيرةً الى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات مع امنياتها للممتحنين بالموفقية والسداد".