كاساس: إشراك لاعبين جدد في مواجهة تايلاند وارد

2023/09/09 | 10:20 - المصدر: واع

بغداد - واععقد المؤتمر الصحفي لمدربِ المنتخب الوطني (خيسوس كاساس) والخاص بالمباراةِ النهائية لكأس ملك تايلاند (49) والتي تقام يوم غد الأحد في الرابعة والنصف بتوقيت بغداد 16:30 في ملعب الذكرى (700) في مدينة شانغماي.ونقل بيان للقناة الاعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) عن كاساس قوله في المؤتمر الصحفي: إن "الأيام كانت ضيقةً خلال البطولة، وتدريبنا يوم أمس كان قصيراً، وكنا نتمنى أن تكون الأيام أطول، وقمنا خلال هذا الوقت بتحليلِ المنافس أيضاً، ونحاول أن نعالجَ الأخطاءَ التي وقعنا فيها في مباراتنا الأولى على أمل أن نقدم مباراةً تسعد الجماهير العراقية وحتى التايلاندية التي ستحضر اللقاء".وأضاف كاساس: "لا أحبذ الانتقاداتَ في كرة القدم، خصوصاً أنها لعبةٌ باتت ليست سهلةً ولا توجد فيها أعذار سواء كانت أرضية ملعب أو رطوبة وغيرها ، فهي مؤثرة على الطرفين، لا أحب الحجج والأعذار، كرة القدم لعبة صعبة جداً، وأحياناً هناك أمور لا تتماشى كما لو كنت تتمناها، مباراة الهند لو كنا أول من سجلنا لتغير واقع المباراة، هناك منتخبات كبيرة مثل فرنسا والأرجنتين يقدمون مبارياتٍ كبيرة ويخسرون مباريات في بعض الأحيان، كل شيء وارد في مواجهة أي منافس".وعما إذا ما سيمنح كاساس الفرصة لعددٍ من اللاعبين الذين لم يشاركوا في أول لقاء، أوضح : "كل لاعبينا في جاهزيةٍ تامة، وربما نشرك لاعبين جدد في مواجهة تايلاند، ولا يمكنني القول كم العدد، وقد نعتمد على العديد ممن خاضوا مواجهة الهند".وختم :" منذ اللحظةِ الأولى من تواجدنا في تايلند أبلغت اللاعبين الـ (23) إن كل واحد منهم يجب أن يكون جاهزاً وسيأخذ الفرصةَ للمشاركةِ في هذه البطولة في الوقت المناسب.