اليوم .. الأولمبي يواجه تيمور الشرقية في التصفيات الآسيوية

2023/09/09 | 10:20 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض منتخبنا الأولمبي بكرة القدم مساء اليوم السبت مواجهته الثانية أمام نظيره منتخب تيمور الشرقية التي يحتضنها ملعب نادي الكويت الكويتي لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا تحت (23) سنة تعقبها مباراة ثانية تجمع صاحب الأرض منتخب الكويت ونظيره منتخب ماكاو.وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان " كتيبة المدرب راضي شنيشل تبحث في هذا اللقاء عن انتصارٍ ثانٍ على تيمور الشرقية وبعددٍ وافرٍ من الأهداف مع إمكانية اجتياز منافسه الاسيوي بسهولة لاسيما ان الاخير تلقى هزيمة بأربعة اهداف نظيفة امام الكويت في الجولة الاولى الى جانب رغبة مدربنا في التمسك بصدارة المجموعة قبل مواجهة الأزرق في الجولة الثالثة الحاسمة يوم الثلاثاء المقبل".وأضاف ان " النتيجة الكبيرة الاخيرة التي حققها منتخبنا الأولمبي الذي اكتسح مكاو بـ (13) هدفاً دون مقابل، قد شكلت ضغطاً على المنتخب الكويتي الذي بات مطالباً بتسجيل غلة كبيرة من الأهداف في مباراة اليوم". وأوضح ان " تصريحات المدرب شنيشل بعد اللقاء الاول اتسمت بالواقعية إذ رأى بأنه لا يمكن الحكم على قدرات لاعبيه المهارية والخططية والبدنية مع منتخب ماكاو الضعيف وأنه يأمل ان يرتفع المستوى الفني في مقابلة اليوم أمام تيمور الشرقية وصولاً الى مواجهة الكويت المفصلية ".وبحسب نظام البطولة يصعد إلى النهائيات القارية المقبلة، صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ (11) لتنضم إلى منتخب قطر الذي تأهل تلقائياً لكونه يمثل الدولة المضيفة.