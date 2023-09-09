2023/09/09 | 10:20 - المصدر: واع

متابعة -واعستكون رحلة النجم البرتغالي(كريستيانو رونالدو) مع منتخب بلاده قصيرة هذه المرة حيث سيعود مبكرا إلى السعودية بعد فوز البرتغال على سلوفاكيا (1-0) أمس الجمعة ضمن تصفيات يورو (2024).وشارك مهاجم النصر السعودي صاحب الـ(38) عاماً أمام سلوفاكيا منذ بداية المباراة حتى نهايتها وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة (62) بسبب تدخله بالقدم على وجه الحارس مارتن دوبرافكا.وبهذا الإنذار لن يتواجد رونالدو أمام لوكسمبورج الاثنين المقبل في المباراة الأخرى المقررة ضمن تصفيات اليورو حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت" حيث سيتعرض للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء وسيغيب أمام أحد ضحاياه المفضلين.وقد سبق للهداف التاريخي لكرة القدم هز شباك لوكسمبورج (11) مرة، خلال (11) مباراة.ويتألق رونالدو مع النصر السعودي هذا الموسم، كما قاد الفريق مؤخراً للتتويج بكأس الملك سلمان للأندية العربية.المصدر : كورة