2023/09/09 | 11:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / التحق صباح اليوم السبت، أكثر من 700 ألف معلم ومدرس في مدارسهم، إيذاناً بإنطلاق العام الدراسي الجديد (2023-2024) بعد انقضاء العطلة الصيفية للكوادر التربوية.

وأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، للهيئات التعليمية والتدريسية سعي الوزارة بأن يكون العام الدراسي الجديد "عاماً متميزاً يشهد تحسين الأداء الأكاديمي مع التمتع بالقيادة الإدارية والعمل المنظم واكتساب المهارات والخبرات لإدارة الصف"، وفق بيان صدر عن إعلام الوزارة ورد الى وكالة شفق نيوز.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة التربية، إلى "استعداد المدارس لاستقبال الطلبة في اليوم الأول من شهر تشرين الأول المقبل، بدعم وزاري متنوع يشمل توفير بيئة مثالية للأسرة التربوية من خلال التركيز على إكمال تشييد المدارس حديثة التصاميم وترميم وتأهيل عدد كبير من الأبنية المدرسية مع رفد مخازن المديريات بالرحلات المدرسية والسبورات والمستلزمات الضرورية".

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن "الإدارات المدرسية والإشرافين عقدوا العديد من الاجتماعات لوضع خطط إنجاح العملية التربوية وفق سياقات عالية الجودة، لضمان عام دراسي متكامل على جميع الأصعدة".