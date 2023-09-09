الجفاف يهدد "عيون جعفر" و80% من مدن شرق ديالى تعتمد على الآبار

2023/09/09 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

كشف مدير ناحية قزانية (93 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، عن انخفاض مياه "عيون جعفر" التي تشكل شريان الحياة لأشهر مدن الحدود شرق العراق.

وقال الخزاعي لـ “بغداد اليوم"، إن" تدفق مياه عيون جعفر قرب الحدود العراقية - الايرانية انخفض بنسبة 50% وبات لا يزيد عن 125 لتر/ ثا بعدما كان في ذروة موجة الحر خلال تموز وآب 250 لتر/ ثا".

واضاف، أن" مياه عيون جعفر تشكل شريان مهم في تغذية محطة الاسالة المركزية التي تؤمن مياه الشرب لأهالي مدينتي مندلي وقزانية منذ سنوات طويلة"، مشيرا الى أن "الاسباب التي ادت الى انخفاض تدفق المياه غير معروفة".

وأكد الخزاعي أن" الاعتماد الان وبنسبة تزيد عن 80% على الآبار في تأمين مياه الاسالة وبقية الاحتياجات الاخرى"، مبينا أن "موجة الجفاف بدأت تضرب هي الاخرى حيوية الآبار بعد انخفاض مستوى المياه فيها أكثر من 30 م في مندلي وأكثر من 10 م في قزانية ما يظهر حجم تداعيات الجفاف في مدن الحدود شرق ديالى".

يشار الى أن "عيون جعفر" هي عيون سطحية تقع داخل الحدود الايرانية على مسافة بعض مئات من الامتار عن الحدود العراقية تنساب مياهها في جدول منخفض صوب مدينة مندلي ومنها الى سدها الذي يغذي محطة الاسالة الرئيسة وبعض البساتين القريبة.