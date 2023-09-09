التربية تعلن التحاق أكثر من 700 ألف تربوي في مدارسهم

2023/09/09 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت (9 أيلول 2023) التحاق أكثر من ٧٠٠ ألف تربوي بمدارسهم مع انطلاق العام الدراسي (٢٠٢٣-٢٠٢٤).

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "التحق صباح اليوم التاسع من أيلول أكثر من ٧٠٠ ألف معلم ومدرس في مدارسهم إيذاناً بانطلاق العام الدراسي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) بعد انقضاء العطلة الصيفية".

وأضافت أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أكد في كلمة وجهها الى الهيئات التعليمية والتدريسية سعي الوزارة بأن يكون العام الدراسي الجديد عاما متميزاً يشهد تحسين الأداء الأكاديمي مع التمتع بالقيادة الإدارية والعمل المنظم واكتساب المهارات والخبرات لإدارة الصف."

وأشارت الوزارة بحسب البيان الى "استعداد المدارس لاستقبال الطلبة في اليوم الاول من شهر تشرين الاول المقبل بدعم وزاري متنوع يشمل توفير بيئة مثالية للأسرة التربوية من خلال التركيز على اكمال تشييد المدارس حديثة التصاميم وترميم وتأهيل عدد كبير من الابنية المدرسية مع رفد مخازن المديريات بالرحلات المدرسية والسبورات والمستلزمات الضرورية منوهاً ان الإدارات المدرسية والإشرافين عقدوا العديد من الاجتماعات لوضع خطط إنجاح العملية التربوية على وفق سياقات عالية الجودة لضمان عام دراسي متكامل على جميع الاصعدة."



