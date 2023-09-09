كاساس لا يستبعد مشاركة لاعبين جدد في مواجهة تايلاند

2023/09/09 | 11:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدربِ المنتخب الوطنيّ العراقي خيسوس كاساس، يوم السبت، جاهزية لاعبي المنتخب لخوض المباراة النهائية أمام المنتخب التايلندي في نهائي كأس ملك تايلند الـ49، في ذات الوقت لم يستبعد إشراك لاعبين جُدد في هذه المواجهة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الخاص والخاص بالمباراةِ النهائية لكأس ملك تايلاند الـ 49 والتي تُقام يوم غد الأحد في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت تايلاند الرابعة والنصف بتوقيت بغداد في ملعب الذكرى 700 في مدينة "شانغماي".

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي، إن "الأيام كانت ضيقةً خلال البطولة، وتدريبنا يوم أمس كان قصيراً، وكنا نتمنى أن تكون الأيام أطول، وقمنا خلال هذا الوقت بتحليلِ المنافس أيضاً"، مؤكدا أنه "نحاول أن نعالجَ الأخطاءَ التي وقعنا فيها في مباراتنا الأولى على أمل أن نقدم مباراةً تسعد الجماهير العراقية وحتى التايلاندية التي ستحضر اللقاء".

وأضاف أنه "لا أحبذ الانتقاداتَ في كرة القدم، خصوصاً أنها لعبةٌ باتت ليست سهلةً ولا توجد فيها أعذار سواء كانت أرضية ملعب أو رطوبة وغيرها ، فهي مؤثرة على الطرفين، لا أحب الحجج والأعذار، كرة القدم لعبة صعبة جداً، وأحياناً هناك أمورٌ لا تتماشى كما لو كنت تتمناها".

وعن مباراة الهند، قال مدرب المنتخب العراقي، "لو كنا أول من سجلنا لتغير واقع المباراة، هناك منتخبات كبيرة مثل فرنسا والأرجنتين يقدمون مبارياتٍ كبيرة ويخسرون مباريات في بعض الأحيان، كل شيء وارد في مواجهة أي منافس".

وعما إذا ما سيمنح كاساس الفرصة لعددٍ من اللاعبين الذين لم يشاركوا في أول لقاء، أوضح أن "كل لاعبينا في جاهزيةٍ تامة، وربما نشرك لاعبين جدد في مواجهة تايلاند، ولا يمكنني القول كم العدد، وقد نعتمد على العديد ممن خاضوا مواجهة الهند".

وتابع بالقول: منذ اللحظةِ الأولى من تواجدنا في تايلند أبلغت اللاعبين الـ 23 إن كل واحد منهم يجب أن يكون جاهزاً وسيأخذ الفرصةَ للمشاركةِ في هذه البطولة في الوقت المناسب.

وفاز المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، أول أمس الخميس، على نظيره الهندي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ليتأهل للمباراة النهائية، ضمن بطولة كأس ملك تايلند الـ 49.