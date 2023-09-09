بأسعار مخفضة.. حكومة إقليم كوردستان توفر أدوية عالية الجودة للمستشفيات الحكومية

2023/09/09 | 11:12 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، عن مشروع مشترك مع عدد من الشركات المحلية، يتمثل بمركزية شراء الأدوية في المستشفيات الحكومية بجميع المحافظات والإدارات المستقلة في الاقليم، من أجل سد النقص الحاصل فيها، وتجنيب المرضى شراء الادوية التي يحتاجون اليها من الصيدليات الاهلية بأسعار مرتفعة، في إطار جهود حكومة الإقليم المتواصلة للنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير أدوية عالية الجودة بأسعار مخفضة في المستشفيات الحكومية