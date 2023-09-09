السليمانية تحتفل باليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. صور

2023/09/09 | 11:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم اليوم السبت، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي في السليمانية ضمن اقليم كوردستان، لتسليط الضوء حول جهود العاملين في هذا المجال .

وقال ممثل المعالجين الطبيعيين في نقابة العمال بالسليمانية ايوب عبد الواحد حمه أمين، لوكالة شفق نيوز، إن الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي في 8 أيلول من كل عام، هو لتعزيز الوعي حول فوائد العلاج الطبيعي في تحسين نوعية الحياة لعدد لا يحصى من الأفراد في جميع أنحاء العالم .

وأضاف، تم اليوم تكريم عدد من العاملين بهذا المجال تثمينا لجهودهم الإنسانية في تحسن أحوال المرضى .

وبين أن الاحتفال بهذا اليوم جاء بالتعاون ما بين نقابة العمال ومديرية صحة محافظة السليمانية، وقد تم تأجيل الاحتفال الى هذا اليوم السبت كون الثامن من أيلول لهذا العام كان يوم جمعة لهذا تم تأجيله لليوم .

وعن أهمية العلاج الطبيعي أكد أيوب قدرته على معالجة مجموعة واسعة من القضايا الصحية، حيث تلعب دورا حاسما في إعادة تأهيل المرضى الذين يتعافون من الإصابات أو العمليات الجراحية، وتوفر طرقا غير جراحية لتخفيف الألم، وتساعد في إدارة الأعراض وتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل والسكري وأمراض القلب، مشيرا الى ان نطاق العلاج الطبيعي واسع، ويمكن أن يفيد الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات.

و أنشأ الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي (WCPT) اليوم العالمي للعلاج الطبيعي في 8 سبتمبر/أيلول في عام 1996، بهدف التعرف على المساهمات التي يقدمها المعالجون الطبيعيون لمرضاهم والمجتمع.