أيمن حسين: طقس تايلاند يشعرني بالقلق والمواجهة صعبة

2023/09/09 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أبدى أيمن حسين مهاجم منتخب العراق، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، قلقه من تأثير الطقس وارتفاع الرطوبة على أداء أسود الرافدين، خلال مواجهة الختام ببطولة كأس ملك تايلاند أمام أصحاب الأرض، غدا الأحد.

وقال حسين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "مواجهة منتخب تايلاند صاحب الأرض والجمهور ستكون صعبة، بسبب الطقس، فنحن غير معتادين عليه".

وأكمل: "إضافة إلى أن تجمع اللاعبين المحترفين كان في فترة قصيرة، وحاولنا أن تكون تدريباتنا مكثفة".

وتابع: "لكل مباراة ظروفها، وإن أغلب اللاعبين ليسوا في أتم الجاهزية، حيث ما يزال الدوري العراقي لم ينطلق بعد".

وأردف: "مباراة الهند عادت علينا بالفائدة، حيث نحتاج لمثل هذه المباريات لتطبيق أساليب جديدة، خصوصا عندما يلجأ المنافس إلى أسلوب دفاعي بحت".

واستطرد: "أضرب لكم مثلا معاكسا، عندما لعب منتخب العراق ضد كولومبيا، نحن من طبقنا أسلوبا دفاعيا، لذلك لكل مباراة نهجها الفني الخاص بنوعية المنافسين".

يذكر أن حسين أشترك كبديل في اللقاء الأول أمام الهند ونجح من تسجيل هدف التعديل الثاني لفريقه من ركلة جزاء، كما ساهم بتحقيق الانتصار بركلات الترجيح بعد نجاحه في التنفيذ المتقن للترجيحية الرابعة.