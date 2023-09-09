التزوير والسلطة والمال تحدد ملامح انتخابات كردستان.. سياسي كردي يتوقع النتائج

2023/09/09 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

توقع السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، نتائج الانتخابات في إقليم كردستان، فيما أشار الى ان الأحزاب الناشئة لن تكون بديلة عن الرئيسة بسبب التزوير والسلطة والمال.

وفي (3 آب 2023)، كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، عن موعد اجراء انتخابات برلمان الاقليم، مؤكدًا ان "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني وقع مرسومًا اقليميًا لإجراء انتخابات برلمان كردستاني في 25 شباط 2024".

تراجع ثقة المواطن بالانتخابات

ويؤكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، وجود تراجع كبير في ثقة المواطنين الكرد بالانتخابات، مشيرا الى انه هناك حركات جديدة ستؤثر في نتائج التصويت.

وقال عبد الكريم لـ "بغداد اليوم"، إن "نسبة الإقبال على المشاركة بالانتخابات في إقليم كردستان ستكون ضئيلة جدًا، ولكن هناك فرصة للحركات الجديدة بأن يكون لها دور حاسم".

وأضاف أن "الحركات الجديدة ستحصل على نتائج جيدة لكنها بكل تأكيد لن تكون بديلة عن الحزبين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وهذا يعود لأسباب أهمها وجود التزوير والسلطة والمال بيد الحزبين".

توقعات لنتائج الانتخابات

ويوضح السياسي الكردي عبد الكريم أن "التوقعات تشير الى بروز عدد من الحركات الناشئة من الأكاديميين والمستقلين والمنفصلين عن الأحزاب الكردية كحركة التغيير والأحزاب الإسلامية"، مبينا أن "تلك الأحزاب إذا نجحت بتشكيل جبهة معارضة موحدة فستكون لديها القدرة في التصدي لأحزاب السلطة".

ويرى مراقبون للشأن السياسي إن تحديد الانتخابات جاء استجابة للضغوط الدولية ولم يكن بسبب مطالب الشعب الكردي أو الأحزاب وبالتالي الانتخابات ستجرى في الخامس والعشرين من شباط من العام المقبل، مؤكدين أن الأرضية غير مهيئة لإجراء الانتخابات ولن تكون مهيئة حتى لو تم تأجيلها لسنوات، بسبب الخلافات السياسية.