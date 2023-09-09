أيمن حسين : تنتظرنا مباراة صعبة أمام تايلاند

2023/09/09 | 12:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد لاعب المنتخب الوطني (أيمن حسين) في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في ملعبِ الذكرى (700) والخاص بالمباراة النهائية بين العراق وتايلاند في نهائي كأس ملك تايلاند أن المباراة لا تخلو من صعوبة .وقال حسين في بيان للقناة الاعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "مواجهة منتخب تايلاند صاحب الأرض والجمهور ستكون صعبةً، خصوصاً من ناحية الأجواء غير المعتادين عليها، إضافةً إلى أنه تجمع اللاعبين المحترفين كان خلال فترة قصيرة، وحاولنا قدر الإمكان أن تكون تدريباتنا مكثفةً في فترة محدودة".وعن مخاوف الجماهير العراقية من أداء المنتخب العراقي ضد الهند، أوضح حسين:" لكل مباراةٍ ظروفها، وأن أغلب اللاعبين هم ليسوا في أتم الجاهزيّة حيث لا يزال الدوري العراقيّ لم ينطلق بعد .. مباراة الهند عادت علينا بالفائدةِ، حيث نحتاج لمثل هكذا مبارياتٍ لتعلم وتطبيق أساليب جديدة، خصوصاً عندما يلجأ المنافس إلى أسلوبٍ دفاعي بحت".