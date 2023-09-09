2023/09/09 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة إلى 632 قتيلا و329 مصابا. وقالت الداخلية في بيان إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت. وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر. […]

ظهرت المقالة الحصيلة تقفز.. نحو ألف قتيل وجريح في زلزال المغرب أولاً على ايرث نيوز.