إعلام: تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

2023/09/09 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تجددت الاشتباكات، صباح اليوم السبت، في حي حطين بمخيم عين الحلوة في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه “تم خلال هذه الاشتباكات استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف”، مشيرة أن الاشتباكات توسعت رقعتها إلى منطقتي الطوارىء والبركسات. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، ذكرت في وقت سابق، أن الاشتباكات المسلحة في المخيم مستمرة، وتخف حدتها حينا […]

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