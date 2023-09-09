2023/09/09 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم السبت، القبض على 9 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد. وذكر بيان للاتحادية تلقته ايرث نيوز، ان “الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقطعات الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري في بغداد، اسفر عن القبض على 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة تنوعت بين (القتل العمد، تزوير محررات رسمية، إطلاق العيارات النارية […]

ظهرت المقالة القبض على 9 متهمين بقضايا القتل والسرقة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.