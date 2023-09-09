2023/09/09 | 12:18 - المصدر: وزارة الهجرة

قررت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين برئاسة وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، خلال الجلسة ( رقم ١٦٩)، التي عقدت في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور السادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة، شمول الأسر النازحة القاطنة بالمخيمات والتي ترغب بالعودة إلى مناطقها في قضاء سنجار بعملية توزيع مادة النفط الأبيض مجانا بواقع ٢٠٠ لتر لكل أسرة، خلال فصل الشتاء. كما قررت اللجنة، شمول الأسر أيضا بالبرامج والمشاريع المدرة للدخل التي تطلقها الوزارة للتشجيع على العودة الطوعية وتوفير العيش الكريم للأسر العائدة وفق ما مخطط له ضمن البرنامج الحكومي.