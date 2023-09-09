اتحاد التنس العراقي يتقدم بطلب استضافة بطولات عربية ويدعو لإحياء "الفرقية"

2023/09/09 | 12:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب رئيس الاتحاد العراقي للتنس، اليوم السبت، الاتحاد العربي للعبة باستضافة العراق احدى البطولات العربية، فيما شدد على ضرورة الاهتمام ببطولات الفئات العمرية في مختلف البلدان العربية، وإعادة إحياء البطولة (الفرقية) للمتقدمين لتهيئة اللاعبين للبطولات (ديفس كاب) الدولية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد جابر الصباح رئيس الاتحاد العربي للعبة، عقد اجتماعه الدوري بحضور رؤساء اتحاد العرب، ورئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي وذلك على هامش بطولة العرب المقامة حالياً في المملكة الاردنية الهاشمية".

وأضاف "لقد تم خلال الاجتماع مناقشة منهاج الاتحاد العربي للمرحلة المقبلة"، مبيناً ان "عدداً من المقترحات طرحت خلال الاجتماع والتي تهدف جميعها لتطوير اللعبة على المستوى العربي".

وابدى العگيلي "استعداد العراق لاستضافة بطولة العرب للاعمار 12-14-16 سنة (بنين - بنات )، وإستضافة الاجتماع الدوري للاتحاد العربي للتنس المقبل المقرر عقده مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، فضلاً عن استضافة العراق لبطولة رواد العرب المقررة إقامتها شهر آذار من العام المقبل".

وشدد رئيس الاتحاد العراقي، على "ضرورة الاهتمام ببطولات الفئات العمرية في مختلف البلدان العربية، بهدف تهيئة جيل واعد عبر الاهتمام بالمواهب واعدادها بشكل جيد وكذلك الشروع للبدء بمشروع ابطال عرب، يُعـد لاعبين قادرين للدخول في المنافسات الدولية مستقبلاً".

ودعا العگيلي الى "إعادة البطولة العربية (الفرقية) للمتقدمين وهي تكوين أولي لتهيئة ابطال العرب لبطولات ديفس كاب الدولية".

واوضح أن "من بين المقترحات الأخرى التي طرحتها خلال الاجتماع، الاهتمام بالدورات والأنشطة العربية من خلال إقامة معسكرات تدريبية ودورات تحكيمية في دول عربية مختلفة من الوطن العربي للاحتكاك وتبادل البيئة وتلاقح الأفكار بين الدول العربية".

واكد رئيس الاتحاد العراقي، على "ضرورة ابلاغ الاتحاد العربي للتنس، في حال مشاركة أي دولة عربية في أنشطة تقع خارج نطاق الأنشطة العربية للتنس، ليتسنى للاتحاد العربي للعبة التنسيق مع تلك الدول التي تقع خارج إطارها كي لا يحدث تقاطعاً يُربك عمل الاتحاد العربي".