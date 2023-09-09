2023/09/09 | 12:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / حل العراق في المركز الثامن بقائمة أكثر الدول العربية استهلاكًا للغاز الطبيعي للعام الماضي، مع تسجيله نموًا على أساس سنوي بمقدار وصل إلى 2.1 مليار متر مكعب حسب وكالة الطاقة.

وذكرت الوكالة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السعودية جاءت أولاً بأكبر مستهلك للغاز عربياً بواقع 120.4 مليار متر مكعب، تليها الإمارات ثانيا 69.8 مليار متر مكعب، ثم مصر 60.7 مليار متر مكعب، والجزائر بـ 44.3 مليار متر مكعب، ومن بعدها قطر بـ 36.7 مليار متر مكعب، ثم عُمان سادساً بـ 28.5 مليار متر مكعب، تليها الكويت سابعاً بـ 21.8 مليار متر مكعب".

وأضافت أن "استهلاك العراق من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 18.9 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 16.8 مليار متر مكعب في عام 2021".

ويعاني العراق من عدم كفاية إنتاجه لذلك الوقود الأحفوري، من أجل تلبية الطلب المتزايد عليه محلياً؛ ما يدفعه إلى الاعتماد على الاستيراد؛ ليمثل أحد العوائق أمام قطاع توليد الكهرباء.

ويحتل العراق المركز العاشر على مستوى المنطقة العربية في إنتاج الغاز الطبيعي، الذي ارتفع العام الماضي إلى 9.4 مليارات متر مكعب، مقابل 9.1 مليارات متر مكعب في عام 2021.