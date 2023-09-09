2023/09/09 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن تعازيه إلى المملكة المغربية بضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من مدنها. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، ويؤكد تضامن العراق حكومةً […]

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