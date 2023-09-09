2023/09/09 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في سيطرة أمنية شمال بابل. وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة ، أحدهم محكوم غيابياً بالحبس لمدة (سنة واحدة وستة أشهر) وفقاً للمادة ٤٥٧ […]

ظهرت المقالة أحدهم محكوم بالحبس الغيابي.. القبض على ثلاثة مطلوبين في سيطرة أمنية شمال بابل أولاً على ايرث نيوز.