2023/09/09 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين تقرر شمول الأسر النازحة الراغبة بالعودة من المخيمات إلى سنجار بالنفط الأبيض مجاناً والمشاريع المدرة للدخل قررت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين برئاسة وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، خلال الجلسة ( رقم ١٦٩)، التي عقدت في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور السادة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات […]

ظهرت المقالة لجنة مختصة: نفط ومشاريع للأسر الراغبة بالعودة إلى سنجار أولاً على ايرث نيوز.