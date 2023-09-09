2023/09/09 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، شمول الأسر النازحة الراغبة بالعودة من المخيمات إلى سنجار بالنفط الأبيض مجاناً والمشاريع المدرة للدخل.

بيان للجنة تلقته "بغداد اليوم" جاء فيه، أنه "قررت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين برئاسة وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، خلال الجلسة ( رقم ١٦٩)، التي عقدت في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة، شمول الأسر النازحة القاطنة بالمخيمات والتي ترغب بالعودة إلى مناطقها في قضاء سنجار بعملية توزيع مادة النفط الأبيض مجانا بواقع ٢٠٠ لتر لكل أسرة، خلال فصل الشتاء.

كما قررت اللجنة وفق البيان، شمول الأسر بالبرامج والمشاريع المدرة للدخل التي تطلقها الوزارة للتشجيع على العودة الطوعية وتوفير العيش الكريم للأسر العائدة وفق ما مخطط له ضمن البرنامج الحكومي.