2023/09/09 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت إدارة مطار النجف الدولي، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، إيضاحًا بشأن حادثة الإعتداء على موظفة ضمن ملاكاته خلال الزيارة الأربعينية.

وذكرت الإدارة بحسب بيان لإعلام المطار تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي تداولت فيديو يظهر فيه حجم التباين والتضارب في المعلومات غير الدقيقة بشأن حادثة التجاوز التي تعرضت له إحدى الموظفات العاملات في مطار النجف الأشرف الدولي".

وأضافت، إنها " تود أن توضح للرأي العام وللمسافرين ملابسات تلك الحادثة، حيث تعرضت موظفة اثناء تأدية واجبها وخدمتها الوظيفية في المطار لإعتداء من قبل (مواطنة عراقية) خلال استقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام ) خِلافًا لما ادعى البعض من أنهم من جنسيات إيرانية".

ومضت الإدارة في بيانها، إنه" على ضوء ذلك فقد سجلت إدارة المطار دعوى قضائية في مركز شرطة المطار من أجل ان تأخذ تلك القضية مجراها القانوني بعيداً عن تزييف وتحريف الحقائق امام الرأي العام، وسيتم إعلامكم بجميع المستجدات .