2023/09/09 | 13:35 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نادي الزوراء تعاقده رسمياً مع المدافع الدولي السوري فارس أرناؤوط قادماً من نادي (جوا) الهندي لتمثيله بدوري المحترفين العراقي وكأس الاتحاد الآسيوي.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنادي الزوراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان " أرناؤوط يعد الصفقة الأخيرة من اللاعبين المحترفين التي أنجزتها إدارة الزوراء قبل الدخول بمنافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي المزمع انطلاقها يوم (18) أيلول الجاري".وفي سياق متصل، أجرى الزوراء أمس الجمعة أولى وحداته التدريبية بالعاصمة بغداد بعد اختتام معسكره بمدينة دهوك ويستمر التجمع الثاني لمدة (3) أيام قبل المغادرة إلى البصرة ومواجهة الكهرباء في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل بملعب الفيحاء تحضيراً لمواجهة العربي الكويتي في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية.