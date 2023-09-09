شرطة بابل تكشف خيوط جريمة قتل غامضة وتعتقل الجاني خلال 24 ساعة

2023/09/09 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، عن كشف ملابسات جريمة مقتل رجل أربعيني بواسطة سلاح ناري في ظروف غامضة واعتقال الجاني خلال 24 ساعة من وقوع الجريمة جنوبي المحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد العثور على جثة رجل أربعيني من سكنة محافظة مجاورة لبابل مقتول بواسطة إطلاقات نارية في منطقة الراس داخل عجلته بظروف غامضة، على الطريق الرابط بين قضاء القاسم وناحية الكفل جنوب المحافظة شكَّل قائد الشرطة اللواء خالد تركي الشمري فريق عمل بإشرافه وبالتنسيق مع السلطة القضائية لكشف تفاصيل الجريمة" .

وأضافت، أن "الفريق الذي ضمّ مدير قسم المكافحة وضابط شعبة إجرام القاسم وقسم شرطة القاسم ومدير القسم ومفارز خلية الصقور التابعة لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل وقسم استخبارات القاسم وقسم التقنيات والمعلوماتية وجهاز الامن الوطني، باشر وعلى الفور بجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة الفيديوية".

وتابعت، أن "جهود الفريق وفي حوالي 24 ساعة أثمرت وبجهد فني عالي من التعرف على هوية الجاني وإستدراجه من محافظة المجاورة لبابل والقبض عليه"، مشيرة الى أن "المتهم اعترف بإرتكاب جريمة القتل وتم توقيفه إصولياً لإكمال باقي الإجراءات القانونية حتى ينال جزاءه العادل".