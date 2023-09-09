الإطاحة بعدد من تجار المخدرات شديدي الخطورة في البصرة

2023/09/09 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، الإطاحة بعدد من تجار المخدرات شديدي الخطورة بحوزتهم أسلحة متوسطة وخفيفة في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من مديرية شؤون مخدرات البصرة تمكنت من القاء القبض على عدد من المتاجرين بالمخدرات شديدي الخطورة بحوزتهم اسلحة متوسطة وخفيفة في محافظة البصرة"، مشيرةً الى أن "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم بمتابعة ميدانية متواصلة".

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مبينةً أن "المتهمين سبق وان ضبط في منزلهم حبوب كبتاجون مخدرة بوزن (31.700) كيلو غرام".