2023/09/09 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، أحدهم محكوم غيابياً.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته "بغداد اليوم" أن "أحد المتهمين محكوم غيابيًا بالحبس لمدة (سنة واحدة وستة أشهر) وفقاً للمادة 457 من قانون العقوبات".

وأوضح أن "عملية القاء القبض تمت خلال الممارسات الأمنية لمفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمال المحافظة".

وأكد "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين كافة".