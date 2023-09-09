2023/09/09 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بوجود وساطة تقودها بلاده لتطبيع العلاقات بين إيران وعدد من الدول العربية إلا أنه رفض الخوض بتفاصيلها لحين التوصل الى النتائج الخاصة بها.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن السوداني قوله، إن "العراق يقوم بوساطة بين إيران وعدة دول عربية"، لكنه قال لأن هذا الموضوع سري تماما، فإنه لن يكشف عن تفاصيل هذه الوساطة وأسماء الدول حتى الحصول على النتائج.

حديث السوداني جاء على هامش لقائه مساء أمس الجمعة في العاصمة بغداد، وفداً من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.