السوداني يعزي بزلزال المغرب ويعلن الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة

2023/09/09 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، العزاء في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن المغربية، معلناً الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة.

ونقل مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، تأكيد السوداني، تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المملكة المغربية الشقيقة، معلنا عن الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية يوم أمس الجمعة، وخلّف الآلاف من الضحايا والمصابين، وأضراراً مادية كبيرة.

وعبر السوداني، في برقية بعثها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة والطمأنينة للمملكة وشعبها.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر العاصمة مراكش ومدناً مغربية أخرى ليل أمس الجمعة ووصف بأنه "الأعنف"وخلف 632 قتيلا و329 مصابا على الأقل، بحسب السلطات.