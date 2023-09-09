مؤتمر حوارات بجامعة جورجتاون يدمج توظيف الإعلام والبحث الأكاديمي لاستكشاف تاريخ حرب العراق وتبعاتها المستقبلية

2023/09/09 | 13:51 - المصدر: مؤتمر حوارات

بمناسبة مرور 20 عاما على الحرب التي غيرت العالم، تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مؤتمرا بعنوان "غزو العراق: تأملات إقليمية" يعقد في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، بفندق فور سيزونز الدوحة. ومن خلال اختيار باقة من صفوة العلماء والخبراء وصانعي السياسات في هذا التجمع الدولي، ستقدم أبرز الشخصيات الإعلامية رؤاها ووجهات نظرها الفريدة في المناقشات حول ماضي العراق المضطرب ومستقبله الذي يكتنفه الغموض.

وتشير زهرة بابار، المدير المشارك للبحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، إلى أن هذا المؤتمر العام حول الآثار الدائمة لحرب العراق عام 2003، الذي ينعقد برعاية وإشراف الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جورجتاون في قطر، ويتولى مركز الدراسات الدولية والاقليمية بالجامعة تنظيمه وتنفيذه، سيدمج الصحافة والأبحاث الأكاديمية معا من أجل إيجاد منظور شامل متعدد الأوجه يتسم بالثراء العلمي والمعلوماتي في نفس الوقت.

وتضيف زهرة بابار قولها : "إن مشاركة خبراء الإعلام تعزز أهمية المؤتمر وعمقه، فوجهات نظرهم كمراقبين وإعلاميين ينقلون الأحداث تعمل على سد الفجوة بين التحليل الأكاديمي والفهم الواقعي في العالم الحقيقي، مما يعزز توسيع نطاق المشاركة العامة على نطاق أوسع، ومن المهم لهذا المؤتمر أن يوفر الفرصة الأكبر للمشاركات العامة وتوسيع نطاقها ضمن المناقشات، وهو أمر أساسي لنجاح المؤتمر، فضلا عن الأهداف الشاملة لسلسلة حوارات ".

يضم المؤتمر مجموعة من حلقات النقاش المحفزة للتفكير لاستكشاف الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة في المنطقة. ستقدم الجلسة الافتتاحية حول تأثير حرب العراق على الدبلوماسية العالمية ليلى الشيخلي، وهي مذيعة عراقية لامعة ومقدمة برامج بقناة الجزيرة.

كذلك سيقدم المذيع ومقدم البرامج بقناة MSNBC الإخبارية الأمريكية أيمن محيي الدين سلسلة من المقابلات على الإفطار حول المشاهد الحالية الإعلامية والسياسية والنشاط الشبابي في العراق. ومن بين الشخصيات الإعلامية البارزة الاخرى عثمان المختار من صحيفة عرب نيوز قطر، ومينا العريبي من صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، ورشا العقيدي، نائبة رئيس تحرير الشرق الأوسط في مجلة نيو لاينز.

ستشهد حلقة النقاش التي تحمل عنوان "ظهور داعش" تحليل رشا العقيدي وعثمان المختار لأصول الإرهاب العابر للحدود وآثاره الدائمة، كما سيتحدث مينا العريبي في حلقة نقاش تبحث في شبكة علاقات العراق المعقدة مع جيرانه.

كما ستتحدث سامية نخول، محررة شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة تومسون رويترز الاخبارية، في حلقة نقاش عن "روابط الربيع العربي"، حيث ستربط بين تجارب العراق والحركات الإقليمية الأوسع.