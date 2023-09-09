السيد الصدر يعزي المغرب بضحايا الزلزال

2023/09/09 | 13:55 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، التعازي الى الشعب المغربي بعد الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن المغربية.وقال السيد الصدر، في تغريدة له عبر صفحته بتويتر، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إلى أهلنا في المملكة المغربية الشقيقة، نسأل الله لكم السلامة والصبر والسلوان والرحمة لضحايا الزلزال في جميع مدن المملكة".وتابع: "وإن الله تعالى ليدفع البلاء بالاستغفار والصلاة والصيام والابتعاد عن الذنوب والآثام، فأذكروا الله كثيراً لعلكم ترحمون".