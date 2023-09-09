نيمار يكسر رقم بيليه ويقود البرازيل لسحق بوليفيا

2023/09/09 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

سحقت البرازيل، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، ضيفتها بوليفيا 5-1، في مستهل مشوارهما بتصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم 2026، وتجاوز نيمار الأسطورة بيليه ليصبح هداف بلاده عبر التاريخ.

وسجل نيمار، البالغ عمره 31 عاما والمنضم هذا الصيف إلى الهلال السعودي، هدفين في الدقيقتين 61 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 79 هدفا ويصبح الهداف التاريخي للبرازيل.

وتألق رودريغو مهاجم ريال مدريد الإسباني بتسجيل هدفين، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 24 ثم هز الشباك مرة أخرى بعد تمريرة رائعة من برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ليجعل النتيجة 3-0 في الدقيقة 52.

وهز رافينيا، الذي حل بدلا من أنتوني في تشكيلة البرازيل، الشباك في الثواني الأولى من الشوط الثاني بعد تمريرة من نيمار لتتفوق صاحبة الأرض 2-0.

وأحرز فيكتور أبريغو هدف بوليفيا الوحيد في الدقيقة 78، فيما تسعى البرازيل لمواصلة انتصاراتها عندما تخرج لمواجهة بيرو الثلاثاء.