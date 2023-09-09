2023/09/09 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، ان لجنته ستعمل على اعادة فتح ملف قانون الامن الغذائي ومعرفة ابواب التي تم صرف 25 تريليون من خلالها.وذكر المعيني انه “بعد مصادقة مجلس النواب على الموازنة الثلاثية وانطلاق التخصيصات للوزارات والمحافظات طبقا لتعليمات تنفيذ الموازنة ستشرع اللجنة المالية بمتابعة تنفيذ هذه الموازنة مع وزارة المالية […]

ظهرت المقالة البرلمان يفتح ملف قانون الامن الغذائي ويتحرك نحو الـ25 تريليون أولاً على ايرث نيوز.