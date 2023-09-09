إنطلاق بطولة نهائي العراق بالشطرنج في الأنبار

2023/09/09 | 14:25 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم السبت بطولة نهائي العراق للرجال والنساء بالشطرنج على قاعة كلية المعارف الجامعة في محافظة الأنبار وتستمر لغاية الخامس عشر من الشهر الحالي.وقال رئيس اتحاد الشطرنج ظافر عبد الأمير في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية اليوم السبت: إن "الاجتماع الفني سيعقد في الساعة الرابعة عصراً ومن ثم تشكل خلاله لجنة الاستئناف وتبدأ بعدها الجولة الأولى في تمام الساعة الخامسة عصراً".وأضاف أن "هذه البطولة مهمة بالنسبة لأسرة الشطرنج لأنه في ضوء نتائجها تتم تسمية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الخارجية المقبلة، مبيناً أن فعالية النساء ستقتصر على بطلات الفئات العمرية دون( 16 و18 و20) عاماً فضلاً عن اللاعبات الحاملات للألقــاب( WIM،WFM) وكذلك لاعبات المنتخب الوطني (ب)".وتابع أن المنافسات تقام وفق النظام السويسري بواقع تسع جولات ويكون زمن اللعب لكل لاعبة (70) دقيقة مع إضافة (30) ثانية لكل نقلة منجزة بينما يكون كسر التعادل من خلال نتيجة اللقاء المباشر".وأشار إلى أن "البطولة النسوية مسجلة لدى الاتحاد الدولي وتطبق فيها جميع لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة، فيما تتأهل الفائزات الخمس الأوائل الى المرحلة الأخيرة من البطولة".