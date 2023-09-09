2023/09/09 | 14:40 - المصدر: الفرات نيوز

جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على احد افراد اعلام داعش الارهابي

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استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني واشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي وبمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي القى ابطالنا القبض على الارهابي (ح ع ب) والذي يقوم بنشر الفتاوى (الشرعية) الخاصة بعصابات داعش الارهابي والتحريض على الالتحاق بصفوف مقاتلي داعش في داخل العراق وخارجه وكذلك نشر الاصدارات والاخبار الخاصة بالعصابات اعلاه، وايضا البحث ونشر التعليمات عن كيفية تجهيز وتصنيع المتفجرات والاحزمة الناسفة والعبوات وطرق الاغتيال والصواعق وصناعة الاسلحة المتوسطة ( قاذفات ) عن طريق المواد المحلية بالاضافة الى نشر الاخبار والاصدارات والبيانات الخاصة بعصابات داعش الارهابي وكذلك التحريض على الهجرة الى مناطق سيطرة التنظيم في افريقيا.

ان ابطال جهاز مكافحة الارهاب بالمرصاد لكل نشاطات عصابات داعش ويسخرون كل امكانياتهم لمتابعتهم والقاء القبض عليهم او قتلهم.

#سنبقى_منتصرين