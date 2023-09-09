القبض على عصابة تنتمي لـ فرقة اليمامة وديوان الجند وولاية دجلة في نينوى

2023/09/09 | 14:40 - المصدر: الفرات نيوز

*مقابل اموالاً بخسة ينتمون الى مايسمى بـ ( فرقة اليمامة و ديوان الجند و ولاية دجلة والمعسكرات العامة ) ضمن عصابات داعش الارهابية ، ومفارز وكالة الاستخبارات في نينوى تتمكن من القبض عليهم .*

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بأشراف مباشر من قبل السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واستنادا الى توجيهات سيادته المتضمنه ملاحقة ماتبقى من فلول داعش الارهابي ، تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في نينوى معلومات تتعلق بتواجد اربعة مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في احدى مناطق محافظة نينوى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات واجراء التحريات اللازم ، وبكمين محكم تم القاء القبض على اربعة متهمين مطلوبين ، ومن خلال التحقيق اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن مايسمى بـ ( فرقة اليمامة و ديوان الجند و ولاية دجلة والمعسكرات العامة )وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية ، حيث دونت اقوالهم واحيل الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل .

وتهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .